Поиск

В "Единой России" поддержали позицию малого и среднего бизнеса по НДС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" считает необходимым учесть позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты НДС предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия" настаивала при внедрении этих налоговых новаций. Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики, поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему", - процитировали в партии в четверг слова Якушева.

Ранее "Единая Россия" обеспечила освобождение от уплаты НДС субъектов предпринимательства, работающих в сфере общепита и применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.

Единая Россия Владимир Якушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть ускорила снижение, Brent опустилась до $95,1 за баррель

С рядом нефтекомпаний уже достигнуты договоренности о поставках топлива на внутренний рынок

Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

 Силуанов надеется на успех новой попытки продать ЮГК

"Почта России" и почта США восстановили доставку посылок в Россию

Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

 Сбербанк пока не планирует входить в капитал цифровых платформ

В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

 В Думу внесли проекты о мониторинге цен на продукты

Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.

 Генсек ОПЕК ожидает, что баланс на мировом нефтяном рынке выровняется к 2027 г.

Закон о 10-летнем сроке давности для приватизации охватывает и массовый жилищный фонд

Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026

 Александр Беглов: инвестиции в наследие будут для нас одним из наиболее значимых акцентов на ПМЭФ-2026

В BI.ZONE сообщили о незаметном взломе хакерами 20% российских компаний

 В BI.ZONE сообщили о незаметном взломе хакерами 20% российских компаний
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2475 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 81 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов