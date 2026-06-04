В "Единой России" поддержали позицию малого и среднего бизнеса по НДС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Единая Россия" считает необходимым учесть позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты НДС предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

"Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия" настаивала при внедрении этих налоговых новаций. Сегодня, формируя Народную программу, мы фиксируем большое количество обращений представителей малого и среднего бизнеса на данную тему. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики, поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему", - процитировали в партии в четверг слова Якушева.

Ранее "Единая Россия" обеспечила освобождение от уплаты НДС субъектов предпринимательства, работающих в сфере общепита и применяющих упрощенную и патентную системы налогообложения.