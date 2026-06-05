"Росатом" готов к большему грузопотоку по Севморпути, чем 100 млн т в 2030 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" готова и к большему объему грузоперевозок по Северному морскому пути, чем 100 млн тонн в 2030 году, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в пятницу журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

"Мы будем действовать сценарно, мы будем готовить целевой план (развития Трансарктического коридора - ИФ) и выходить на грузооборот около 100 млн тонн к 2030 году, но будем готовы и к более взрывному, к более амбициозному сценарию в случае реализации возможностей и возрастанию транзита", - сказал Лихачев.

Он также отметил интерес Южной Кореи к сотрудничеству на Севморпути. "Отмечаем большой интерес Южной Кореи, сотрудничаем не только в атомной сфере, но и на пространстве Северного морского пути в рамках развития Трансарктического транспортного коридора", - отметил он.

Глава "Росатома" также добавил, что Индия и Китай берут на себя обязательства по росту транзита грузов до 20 млн тонн к 2030 году.

По его словам, "Росатом" выступает с инициативой создания международной платформы, организации для обсуждения вопросов логистики, транзита и инфраструктурного взаимодействия в арктических широтах.

В ходе Арктической сессии на ПМЭФ-2026 Лихачев сообщил, что "Росатом" разработал финансовую модель Трансарктического транспортного коридора, предусматривающую три этапа развития и два сценария грузоперевозок - базовый и взрывной.

По его словам, на первый этап до 2030 г. заложенный ориентир грузоперевозок по Севморпути составляет 70-109 млн тонн.

"Следующий этап развития, это 2031 - 2035 годы, - переход к круглогодичной навигации по СМП по караванной модели", - сказал Лихачев.

Караванный принцип предусматривает, что максимальное количество судов смогут пройти в Восточном направлении не только в летне-осеннюю, но и в зимние, весенние, самые сложные периоды, пояснил он. По базовому сценарию объем грузоперевозок к 2035 г. может вырасти до 150 млн тонн.

Третий этап, в 2036-2040 гг., предусматривает формирование устойчивой круглогодичной модели и системное увеличение грузопотока восточного направления СМП.

По словам Лихачева, базовый сценарий до 2030 г. предусматривает порядка 5 трлн руб. инвестиций и еще примерно столько же до 2035 г. Одной из основных задач по Трансарктическому коридору будет нахождение и реализация баланса между частными и государственными инвестициями, отметил глава "Росатома".