"Совкомфлот" в 2025 году перевез 6,1 млн т углеводородов по Севморпути

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "Совкомфлот" в 2025 году перевез по Северному морскому пути (СМП) 6,1 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СПГ, сообщил технический директор компании Роман Покромкин, выступая в ходе Морского конгресса во Владивостоке в четверг.

В восточном направлении по СМП было перевезено 2,3 млн тонн (38% от общего объема) по сравнению с 1,8 млн тонн в 2024 году.

В восточном секторе Севморпути в прошлом году было выполнено 52 рейса. Для выполнения рейсов по СМП было задействовано 31 судно, по сравнению с 23 судами в 2024 году.

Покромкин отметил, что в 2026 году компания также рассчитывает продолжить наращивать перевозки в восточном направлении. "Планы по увеличению на восток всегда есть. На данный момент формируется программа этого сезона, она еще не завершена. Мы надеемся, что рост продолжится", - сказал он.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,5%, квазиказначейский пакет - около 1,7%. РФ принадлежит 82,8%.



