Глава "Росатома" отметил растущий интерес Китая к сотрудничеству по СМП

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай проявляет все больше интереса к сотрудничеству по Северному морскому пути (СМП), сообщил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам в Пекине.

"Буквально с каждым месяцем наши китайские друзья чувствуют все больше и больше интереса к этой работе. Во-первых, есть формальные показатели этого интереса - рост объемов перевозок между Россией и Китаем по Северному морскому пути по итогам 2025 г. (составил) примерно 5,4 млн тонн", - сказал он.

Глава "Росатома" отметил темпы роста контейнерных перевозок китайскими компаниями по СМП. "У нас в 2024 году относительно 2023 года двукратный рост, а в 2025 году относительно 2024 года трехкратный рост количества рейсов контейнерных перевозок по Севморпути", - отметил Лихачев.

Он напомнил, что РФ и Китай учредили подкомиссию по сотрудничеству по СМП . По словам Лихачева, в рамках развития сотрудничества подготовлен целый ряд новых шагов и договоренностей для реализации в сезон перевозок этого года.