"Росатом" планирует пуск АЭС в Турции осенью-зимой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" готовится к пуску АЭС "Аккую" в Турции осенью-зимой этого года, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Алексей Лихачев.

"Все нас приближает к тому, чтобы физпуск, энергопуск был осенью-зимой этого года",- сказал он.

В январе сообщалось, что ГК "Росатом" уже ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, проводит пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем.

"По итогам прошлого года строительная готовность первого блока составила около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%. Можно сказать, что мы находимся сейчас на финишной прямой пуска. Обеспечена устойчивая связь с энергосистемой Турции. Задача текущего года - проведение всех необходимых процедур под надзором турецкого и российского регуляторов по подготовке к выработке первой электроэнергии", - приводились в январе в сообщении компании слова Лихачева.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока ожидается в 2026 г., сообщалось ранее.