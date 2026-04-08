Дивиденды от АЭС "Аккую", которую "Росатом" строит в Турции, ожидаются после 2035 г.

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Дивиденды от реализации электроэнергии первой атомной электростанции в Турции "Аккую", строительство которой сейчас ведет "Росатом", начнут поступать после 2035 года. Такой прогноз в своем годовом отчете приводит АО "Росатом Зарубежная генерация", реализующее турецкий проект.

"Росатом Зарубежная генерация" специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации АЭС российского дизайна на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний. Компания отвечает за привлечение финансирования и обеспечение возврата инвестиций в рамках утверждённых финансово-экономических параметров и графиков реализации проектов, говорится на ее сайте.

В 2022 г. компания была назначена центром компетенций по продвижению, продаже и контрактации продукции организаций "Росатома" в Турции.

Выручки и прибыли у "Росатом Зарубежной генерации" сейчас нет: компания ведет деятельность, направленную на финансирование инвестпроектов как за рубежом, так и на территории РФ, говорится в ее отчете.

В документе также упоминается арбитражный спор в отношении проекта АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. "Росатом Зарубежная генерация" в отчете предполагает положительное для себя решение и реальное взыскание с финской стороны порядка 4,095 млрд евро. Возврат всех инвестиций в проект ожидается до конца 2039 г.