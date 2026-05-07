Турция дала разрешение на пусконаладку второго энергоблока АЭС "Аккую"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Турецкий регулятор выдал разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке АЭС "Аккую". Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации "Росатом" - "Страна Росатом".

"Получение разрешения на ввод в эксплуатацию позволяет начать подготовку к пусконаладочным операциям на втором энергоблоке. Параллельно со строительными работами специалисты приступят к проверке и наладке оборудования", - приводится в сообщении комментарий гендиректора реализующей проект структуры "Аккую Нуклеар" Сергея Буцких.

"Росатом" строит первую в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. АЭС будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Первый блок станции пока еще не введен в эксплуатацию. Последний раз глава компании Алексей Лихачев сообщал, что он "должен быть обязательно запущен к декабрю".

В январе сообщалось, что ГК "Росатом" уже ведет подготовку к началу эксплуатации первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции, проводит пусконаладочные работы и комплексную проверку всех систем.