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Путин пообещал укреплять безопасность РФ на фоне "определенного ущерба" от атак ВСУ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Атаки ВСУ на инфраструктуру РФ наносят определённый ущерб стране, Россия будет укреплять свою ПВО, заявил российский президент Владимир Путин.

Ему задали вопрос, как можно гарантировать стабильное экономическое будущее и приглашать в Россию инвесторов на фоне атак Киева на критическую инфраструктуру РФ.

"Эти атаки, конечно, ничего хорошего за собой не несут. Более того, они наносят нам определённый ущерб", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

Но, отметил он, когда инвесторы принимают инвестиционное решение, они оценивают всю совокупность рисков.

"Для нас это означает только одно - что мы должны укреплять свою безопасность, систему противоракетной обороны, ПВО, и мы будем это делать", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин ВСУ
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