Терминал НОВАТЭК в порту Усть-Луга загорелся после падения обломков БПЛА

Утром над портом было уничтожено 10 беспилотников ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено 10 украинских беспилотников, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье.

"Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.