Поиск

Терминал НОВАТЭК в порту Усть-Луга загорелся после падения обломков БПЛА

Утром над портом было уничтожено 10 беспилотников ВСУ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Утром в воскресенье над портом Усть-Луга уничтожено 10 украинских беспилотников, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на терминале НОВАТЭК, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в воскресенье.

"Утром 24 августа над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК. На тушении пожара работают пожарные и МЧС", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ленинградская область Усть-Луга порт НОВАТЭК терминал пожар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали ночью 95 беспилотников ВСУ над 14 регионами РФ

Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Сызрани, пострадавших нет

Возобновили работу аэропорты Пензы, Саратова, Нижнего Новгорода, Кирова, Калуги и Ижевска

Беспилотник ВСУ сбит возле Курской АЭС, поврежден трансформатор

Минобороны РФ заявило о нейтрализации вечером в субботу 57 украинских БПЛА

Два окна жилого дома повреждены при нейтрализации беспилотника в Петербурге

Что произошло за день: суббота, 23 августа

После падения БПЛА в районе станции в Ростовской области задерживаются 46 поездов

Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Блогер Маркарян задержан в московском регионе по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });