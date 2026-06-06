Госдума обсудит план исполнения поручений Путина, озвученных на ПМЭФ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - План исполнения поставленных президентом РФ на ПМЭФ задач в приоритетном порядке будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Думы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"На ближайшем Совете Государственной Думы обсудим план законодательного обеспечения исполнения поручений нашего президента", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

Он отметил, что Путин поставил ряд задач, которые Государственной Думе совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке, а именно, законодательно закрепить инструмент стажировок в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности; отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС; проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах.