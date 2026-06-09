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"Единая Россия" внесла в Думу проект о неснижении порога НДС для МСП

Он разработан во исполнение поручения президента, данного на ПМЭФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Законопроект о неснижении порога НДС по упрощенной системе для малого и среднего бизнеса внесен в Госдуму, сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

В числе авторов законопроекта - секретарь Генсовета Владимир Якушев, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров и другие, отметили в пресс-службе.

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Комментируя инициативу перед пленарным заседанием форума "Единой России" "Есть результат!" в Москве Макаров напомнил: "когда принималось решение о пороге (НДС - ИФ), к нам обращалась "Опора России", и было принято решение именно о поэтапном его снижении; одновременно "Единая Россия" инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса".

"Очень важно, что сегодня голос малого бизнеса услышан, это реальное решение многих вопросов, направленных на его поддержку. Это очень важный импульс, который дает эффект по развитию малого бизнеса. Мониторинг будет продолжен, и его результаты найдут отражение в законопроектах, которые "Единая Россия" подготовит именно для того, чтобы решать проблемы, которые возникают сегодня у бизнеса - и не только у малого. Уверен, сегодняшний законопроект поддержат все, потому, что он действительно работает на интересы страны, он важен для всех граждан", - сказал Макаров.

На ПМЭФ Владимир Путин поддержал "Единую Россию" в вопросе защиты бизнеса. По многочисленным обращениям представителей МСП депутаты выступили за сохранение на текущем уровне порога выручки бизнеса при уплате НДС.

Ранее "Единая Россия" поддержала позицию малого бизнеса по НДС. Этот вопрос неоднократно поднимался на встречах кандидатов предварительного голосования с избирателями и стал темой ряда предложений в новую Народную программу партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия"" настаивала при внедрении этих налоговых новаций.

Госдума МСП Единая Россия
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