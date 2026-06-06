Советник Путина Кобяков заявил, что США пытаются выйти из переговоров по Украине

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - США пытаются выйти из переговоров по Украине, они понимают исход СВО в пользу России, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

"Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров. Госсекретарь Рубио открыто говорит: "Не видим смысла". Оно и понятно. США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками", - сказал он в субботу во время итогового пресс-брифинга Петербургского международного экономического форума.

По мнению Кобякова, предложение конгресса США об ужесточении санкций обусловлено тем, что "им понятен исход СВО"

"Все будет не в их пользу, в нашу пользу. А теперь что им необходимо сделать? Необходимо максимально усложнить нам жизнь", - отметил Кобяков.

Накануне палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против России.