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Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ и помощи Украине

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Палата представителей США в ночь на пятницу одобрила законопроект о военной помощи Украине и дополнительных санкциях против России, пишет The Hill.

Согласно публикации, "за" высказались 226 конгрессменов, против - 195.

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При этом 18 республиканцев и независимый конгрессмен Кевин Кили от штата Калифорния присоединились к демократам, чтобы принять законопроект. Накануне палата процедурным голосованием одобрила вынесение на рассмотрение данной инициативы.

Автором законопроекта является член палаты демократ Грегори Микс, входящий в комитет по иностранным делам.

"Однако маловероятно, что законопроект будет принят в контролируемом республиканцами Сенате, где лидер большинства Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, редко отклонялся от позиции президента", - отмечает газета.

По словам же самого Микса, "республиканское руководство выступает против этого законопроекта".

Как сообщалось, документ предусматривает предоставление Киеву военных кредитов на $8 млрд, продление программы оборонной помощи Украине (USAI) до 2027 года, которая позволяет передавать оружие напрямую со складов Пентагона, а также дополнительные санкции в отношении России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2026 года Военная операция на Украине
Палата представителей США Украина
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