Дмитриев заявил, что позиции РФ и США по украинскому урегулированию крайне близки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Понимания России и США по украинскому урегулированию крайне близки, единственным преткновением на пути разрешения конфликта является позиция Киева, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

"Позиции России и США крайне близки, и об этом сказал Зеленский. Потому что он сказал: " Слушайте, США нам сказали, что мы получим гарантии безопасности только когда Украина уйдет из Донбасса", - сказал он в интервью Ксении Собчак и Гару Дмитриеву, размещенному в VK Видео.

То есть важно понять, продолжил Дмитриев, что "США четко обозначили, что Украине нужно уйти из Донбасса". "Поэтому, на самом деле, президент Трамп и его команда поддерживают мирный процесс, они, действительно, озвучивают Зеленскому, что должно произойти и сейчас единственное преткновение - это позиция Зеленского и попытки европейцев и британцев сорвать переговорные процесс", - сказал он.