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Минприроды потратит 5 млрд рублей на покупку мусорных контейнеров в регионах

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует направить около 5 млрд рублей на приобретение мусорных контейнеров и оборудование контейнерных площадок в регионах РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин журналистам в среду в рамках "нулевого дня" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

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По словам министра, "скорее всего, эти деньги будут просто доводиться до субъекта". При этом финансирование будут получать те регионы, которые в настоящее время показывают лучшую динамику по сбору платежей в сфере обращения с отходами.

Кобылкин уточнил, что в общей сложности на оборудование площадок во всех регионах России требуется около 40 млрд рублей. В качестве альтернативы прямого субсидирования в настоящее время также рассматривается приобретение контейнеров в лизинг, добавил он.

Минприроды ПМЭФ

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