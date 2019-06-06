Сечин скептически оценил перспективы электромобилей

По его оценке, их распространение будет локальным и ограничится крупными агломерациями

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Распространение электромобилей будет носить локальный характер в крупных агломерациях Европы, США и Азиатско-Тихоокеанского региона, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил это, выступая на ПМЭФ.

Сечин оспорил сложившийся стереотип о том, что электромобили с легкостью "задавят" нефтяную отрасль и массовое их распространение - дело ближайшего будущего. Он напомнил, что использование таких машин требует определенных климатических условий и высоких затрат на создание инфраструктуры.

"Даже в Германии, крупнейшем автопроизводителе Европы, где значительные средства инвестируются в их производство, а также в субсидирование покупки и развитие инфраструктуры, количество электромобилей в настоящее время составляет лишь около 200 тыс. (менее 0,5% от легкового автопарка), а планы по достижению 1 млн штук к 2020 году, очевидно, не выполняются", - сказал глава "Роснефти".

Он также напомнил, что электроэнергию для электромобилей производят станции, работающие на ископаемом топливе, "из-за чего полный "углеродный след" (в той же Германии доля угольной генерации составляет 34%) остается высоким".

"Я уже не говорю о том, что трудно назвать экологичным транспорт, содержащий в себе значительные объемы лития и кобальта. Никто сегодня не имеет ответа на вопрос о том, как построить по-настоящему замкнутый, полный цикл оборота этих металлов в аккумуляторах, а про их исключительный вред для окружающей среды (те же соединения фтора, которые выделяются при повреждении литий-ионных батарей, более опасны для человека, чем свинец) написано гораздо больше, чем мы можем обсудить сегодня на нашей сессии", - продолжил Сечин.

"С учетом того, что электромобили не решают ни проблему сокращения выбросов, ни проблему вредных производств, в обозримом будущем доля электромобилей в мировом автомобильном парке не превысит 12-15%, что в части абсолютных значений будет компенсировано ростом традиционного транспорта в развивающихся странах", - спрогнозировал он.

Сечин также напомнил, что используемые в электромобилях технологии еще недостаточно отлажены.

"Аварии беспилотных автомобилей (а ведь количество аварий с беспилотными моделями на 1 км более чем в 10 раз превосходит показатели традиционных автомобилей) и другие примеры в транспортной индустрии указывают на наличие существенных ограничений в расширении сфер использования искусственного интеллекта в средах, связанных с риском для жизни человека", - добавил глава "Роснефти"