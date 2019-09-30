Собянин предложил отменить транспортный налог для электромобилей в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы скоро внесет в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили и увеличит субсидии из бюджета н покупку электромобилей для каршеринга и такси. О планах расширить поддержку электротранспорта в городе объявил мэр Сергей Собянин.

Для сервисов каршеринга и служб такси субсидии на покупку электромобилей будут в два раза выше субсидий на закупки машин с двигателями внутреннего сгорания, уточнил он.

Также город собирается развивать инфраструктуру зарядки для электромобилей. Для этого мэрия и ПАО "Россети" подписали соглашение об установке в 2019-2023 годах не менее 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.

Собянин связал 90% проблем с экологией в Москве не с заводами и фабриками, а с обычными автомобилями, которые миллионами ежедневно ездят по городу. "Конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становились более экологичными машины, двигатели. Но кардинально это можно изменить только, вообще отказавшись от моторного топлива и перейдя на электромобили", - считает мэр.

Он напомнил, что Москва начал переводить городской общественный транспорт на электродвигатели и в перспективе вообще откажется от двигателей внутреннего сгорания в этой системе. Также мэрия не исключает, что в ближайшие годы на электродвигатели перейдет служебный транспорт и коммунальная техника, это будет возможно по мере развития российского автопрома, добавил он.

Собянин напомнил, что для московской полиции закупили партию электромотоциклов и сделали парковку для электромобилей бесплатной.

Московский оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" включил в парк 30 электромобилей Nissan Leaf, способных пробегать без подзарядки до 270 километров. Такую машину можно арендовать на полчаса, час или полтора, чтобы ее не пришлось заряжать, но возвращать ее нужно внутри Садового кольца.

Комментируя создание электрокаршеринга, Собянин назвал это пилотным проектом. Он напомнил, что четыре года назад каршеринг в городе начинался со ста машин, а сейчас их 24 700 у девяти операторов.