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Алекперов не увидел риска для имиджа из-за загрязнения нефти на "Дружбе"

Глава "ЛУКОЙЛа" похвалил "Транснефть", которая, по его мнению, "все правильно делает"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Загрязнение нефти в нефтепроводе "Дружба", из-за которого приостанавливался экспорт нефти в ряд европейских стран не повлияет на имидж России, считает президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. Он высказал это мнение журналистам на ПМЭФ.

"Не повлияет. Имиджевых рисков на сегодня нет, потому что все понимают, что это - чрезвычайная ситуация. Это то же самое, как прорыв нефтепровода: как это может повлиять, если тракторист порвал трубу?" - объяснил он.

Алекперов назвал оператора "Дружбы", компанию "Транснефть" эффективной. "У нас раньше проблемы были постоянные, сегодня проблем ни с экспортом, ни с подачей в трубопроводы, ни с транспортом нефти нет", - сказал он, отмечая заслуги "Транснефти".

"Я считаю, что "Транснефть" все правильно делает", - добавил он.

Два дня назад, комментируя форс-мажор на нефтепроводе, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что инцидент нанес ущерб и "Роснефти", и всей российской нефтяной промышленности, и экспорту, и имиджу страны. Глава Минфина Антон Силуанов, говоря о случившемся, отметил "косяки" "Транснефти", за которые не должно платить государство.

"Лукойл" оказался среди компаний, пострадавших из-за загрязнения нефти в "Дружбе" хлорорганическими соединениями, которые применяются при добыче. Алекперов отметил на ПМЭФ, что его компания не использует хлорорганику. Из-за приостановки поставок "ЛУКОЙЛ" перенаправил нефть на другие направления.

"Наши партнеры в основном в Венгрии - Mol, порядка 100 тыс. тонн, но мы перенаправили поставки. Думаю, вопрос компенсаций будет решен общим решением. "Транснефть" ведет переговоры с нашими клиентами", - уточнил он. Скорой оценки размера ущерба и завершения переговоров глава "ЛУКОЙЛа" не ждет.

Лукойл Транснефть нефтепровод Дружба Роснефть Игорь Сечин Вагит Алекперов

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