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Мединский похвалил сериал "Чернобыль"

Министр смотрел его вместе с отцом, ликвидатором

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - сказал Мединский в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом министр отметил, что посмотрел только первые три серии американского сериала.

Он также сообщил, что в настоящий момент в России в работе находятся два проекта про Чернобыль - полнометражный фильм и сериал. Министр сказал, что сценарий он не читал, поэтому комментировать проекты не может.

Министр также полагает, что сериал снят "с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности". Как сказал Мединский в интервью "Эху Москвы" на полях ПМЭФ, он посмотрел три серии.

"Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности", — сказал глава Минкультуры.

По его словам, его отец отметил, что у них там "были вещи и похлеще, чем то, что показано".

Премьера мини-сериала Крэйга Мазина о катастрофе на Чернобыльской АЭС прошла в США и Великобритании 6 мая. В конце мая "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb, получив оценку в 9,6 балла из 10 возможных.

Фанаты сериала НВО в Чернобыле

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Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевлеС увеличением потока туристов возникает проблема ограниченной пропускной способности контрольных пунктов Чернобыльской зоны и загруженности локацийАссоциация чернобыльских туроператоров совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации работают над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Большая часть натурных съемок энергоблоков проходила на выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС в Литве, которая имеет реакторы того же типа, что и Чернобыльская станция.Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ.Авария расценивается как крупнейшая в истории ядерной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек.
Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом
Владимир Мединский Минкультуры Чернобыль HBO Sky

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