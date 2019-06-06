Мединский похвалил сериал "Чернобыль"

Министр смотрел его вместе с отцом, ликвидатором

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

"Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже", - сказал Мединский в четверг на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом министр отметил, что посмотрел только первые три серии американского сериала.

Он также сообщил, что в настоящий момент в России в работе находятся два проекта про Чернобыль - полнометражный фильм и сериал. Министр сказал, что сценарий он не читал, поэтому комментировать проекты не может.

Министр также полагает, что сериал снят "с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности". Как сказал Мединский в интервью "Эху Москвы" на полях ПМЭФ, он посмотрел три серии.

"Я смотрел его вместе с отцом, он ликвидатор. Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции, но в целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигу, к самоотверженности", — сказал глава Минкультуры.

По его словам, его отец отметил, что у них там "были вещи и похлеще, чем то, что показано".

Премьера мини-сериала Крэйга Мазина о катастрофе на Чернобыльской АЭС прошла в США и Великобритании 6 мая. В конце мая "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных в истории телепроектов на профильном ресурсе IMDb, получив оценку в 9,6 балла из 10 возможных.