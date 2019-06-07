МИД РФ допустил увеличение военного присутствия в Венесуэле

В ведомстве также сообщили о подготовке новой партии гуманитарной помощи для Каракаса

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия готова увеличить число военных специалистов в Венесуэле, если это потребуется, заявил директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин. Он сказал об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ.

"Любые работы требуют определенного вовлечения людей: когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введём больше, сколько это необходимо", - отметил дипломат.

Щетинин также сообщил, что Россия готовит для Венесуэлы новую партию гуманитарной помощи. Когда ее туда отправят, он уточнить не смог.

Россия помогает Каракасу по линии ООН и в связи с этим находится в постоянном контакте со структурами ООН, которые осуществляют гуманитарное содействие Венесуэле, напомнил он. По его словам, в первую очередь речь идет о поставках медицинского оборудования.

Венесуэла переживает затяжной тяжелый экономический кризис, а с января 2019 года там начался политический раскол после того, как спикер Национальной ассамблеи, лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

В связи с политическим обострением западные СМИ начали сообщать, что Москва стала перебрасывать в Венесуэлу военных или бойцов частных военных компаний. В Москве это отрицают: в Венесуэле находятся только российские технические специалисты, которые обслуживают ранее поставленную военную технику.

В начале июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Россия ускорила вывод военных из Венесуэлы, так как у правительства Николаса Мадуро не осталось денег, чтобы им платить. 3 июня президент США Дональд Трамп написал: "Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы".

В "Ростехе" заявили, что состав его представительства в Венесуэле много лет не менялся, а российские специалисты периодически ездят туда для ремонта и затем возвращаются обратно. Об этом же 6 июня на ПМЭФ заявил президент Владимир Путин. Он заверил, что Москва не имеет и не собирается создавать в Венесуэле российские военные базы.