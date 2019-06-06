Путин заявил об отсутствии в Венесуэле российских военных баз

В страну приезжают и уезжают обратно российские специалисты, которые обслуживают военную технику, объяснил он

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Россия не создает специально какие-либо военные базы в Венесуэле, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях ПМЭФ.

"Мы специально там ничего не создаем, никаких там опорных военных баз, не перебрасываем туда войска - этого не было никогда", - сказал он.

Президент напомнил, что Россия раньше продавала оружие Венесуэле, хотя уже давно это не делает. "По контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства - наши специалисты это и делают", - объяснил он.

Комментируя сообщения СМИ о выводе российских военных специалистов из Венесуэлы, он предположил, что "определенные работы там наши специалисты выполнили, не только военные причем, но и из промышленности - и кто-то из них уехал, кто-то, может, опять приехал".

Также президент отметил, что Венесуэла "ритмично и в полном объеме" обслуживает долги перед Россией, не допуская просрочек. Он отметил, что сейчас задолженность Каракаса перед Москвой составляет около $3,5 млрд.

Ранее СМИ сообщали, что в связи с обострением политического кризиса в Венесуэле Москва стала отправлять туда военных или бойцов частных военных компаний. В Москве это отрицали: в Венесуэле находятся только российские технические специалисты, которые обслуживают ранее поставленную технику.

В начале июня The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Россия ускорила вывод военных из Венесуэлы. Издание связало это с тем, что у правительства Николаса Мадуро больше нет денег на оплату услуг россиян, которые там находились по линии "Ростеха". 3 июня президент США Дональд Трамп написал: "Россия проинформировала нас, что она вывела большую часть своих людей из Венесуэлы".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал тогда, что в Кремле не понимают, что имел в виду Трамп. Он предположил, что тот мог ссылаться на "какие-то газетные источники информации". В "Ростехе" же заявили, что состав его представительства в Венесуэле много лет не менялся, а российские специалисты периодически ездят туда для ремонта и затем возвращаются обратно.

В начале 2019 года первый вице-премьер - министр финансов Антоон Силуанов говорил, что нет уверенности, что Венсуэла сможет обслуживать долг перед Россией по графику.

В конце 2017 года Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации задолженности Каракаса на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые 6 лет.