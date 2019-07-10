"Роскосмос" предложил "закрыть" госзакупки в ракетно-космической отрасли

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предложил отказаться от открытых госзакупок в ракетно-космической отрасли, поскольку это, по мнению госкорпорации, может привести к раскрытию "информации ограниченного доступа".

Это следует из публикации от 9 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о поправках к закону о контрактной системе (44-ФЗ). Согласно им, закупки в ракетно-космической отрасли для обеспечения государственных нужд (включая закупки по гособоронзаказу) должны будут осуществляться закрытыми способами.

"Законопроект разработан в целях предотвращения доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли и направлен на повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности и предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Сам законопроект на портале пока не размещен.

"Роскосмос" рассчитывает, что в случае принятия поправки вступят в силу уже в этом декабре.