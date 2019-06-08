Швецов не исключил своего ухода с поста гендиректора "Соллерс"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Основной владелец и гендиректор ПАО "Соллерс" Вадим Швецов не исключил своего ухода с поста главы компании.

"Вполне возможно", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ-2019 в субботу, отвечая на вопрос, может ли он покинуть пост гендиректора "Соллерс" и отойти от оперативного управления компанией.

При этом он отметил, что "не слышал", что его преемником на посту главы компании может стать Адиль Ширинов, в настоящее время занимающий пост гендиректора ООО "Ульяновский автомобильный завод" (основной актив Sollers) и гендиректора СП Ford Sollers. "В настоящее время нет, я такого не слышал", - сказал Швецов.

В свою очередь заместитель гендиректора ПАО "Соллерс" Зоя Каика напомнила, что Ширинов заменил Швецова на посту генерального директора "УАЗа". "Собственно говоря, мы никаких дальнейших кадровых решений по господину Ширинову не планируем, поскольку он все-таки является еще генеральным директором СП "Форд Соллерс" - это вопрос еще, собственно, наших взаимоотношений с акционерами", - добавила она.

При этом Швецов пояснил, что в компании было принято решение о единоначалии, "и поэтому господин Ширинов - он возглавил и актив наш "УАЗ" традиционный, "УАЗ Холдинг" даже, и плюс еще Ford-Sollers". "То есть, в принципе, мы здесь, очевидно, делаем общие усилия, общий центр компетенций, который позволит нам наладить общую работу и с дилерами, и с поставщиками, и улучшить наши общие производственные компетенции. И, в принципе, такой вопрос мы связываем именно с этим решением, прежде всего, компетенций по группе компаний "Соллерс", - добавил Швецов.

Накануне сообщалось, что совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании в понедельник рассмотрит, в частности, вопрос прекращения полномочий генерального директора и назначения нового гендиректора компании.

Отвечая на вопрос о возможном использовании заводов СП с Ford в рамках возможного сотрудничества с другими партнерами, Швецов отметил, что это весьма маловероятно. "Мне кажется, это весьма маловероятным с учетом того, что у нас в России главная проблема - это много свободных мощностей. Поэтому, к сожалению, ситуация у нас по компаниям достаточно понятная, практически все участники рынка, кто заинтересован в развитии своих проектов в России, уже подписали или подписывают СПИК, у всех есть уже активы. А дополнительных активов - ну, я не очень понимаю, насколько они нужны. Поэтому я думаю, что это в нашем случае вряд ли. Наверное, этими активами заинтересуются те компании, которые заинтересованы в росте, из существующих игроков рынка", - сказал он, подчеркнув, что это его личный прогноз, и он в этом не уверен.

В марте сообщалось, что СП Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 года на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан), и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут свернуты в июне. "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении СП.

"Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом отмечалось, что Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме".