Глава Ford Sollers Ширинов сменил Швецова на посту гендиректора УАЗа

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент и гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов сменил основного владельца и гендиректора ПАО "Соллерс" Вадима Швецова на посту гендиректора Ульяновского автомобильного завода (является основным активом "Соллерса"), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Представитель "Соллерса" подтвердил "Интерфаксу" назначение Ширинова на пост гендиректора ООО "Ульяновский автомобильный завод" и добавил, что он останется главой СП Ford Sollers.

О том, что Ширинов может сменить Швецова во главе УАЗа, сохранив пост главы СП, сообщали источники "Интерфакса" в апреле - соответствующая инициатива обсуждалась на уровне руководства Sollers и Ford.

Тогда собеседники "Интерфакса" отмечали, что в настоящее время обсуждаются различные варианты развития и углубления партнерства Ford и Sollers, в том числе синергия как на производственном, так и на управленческом уровнях.

"Ключевыми задачами Ширинова в новой должности станет реализация утвержденной продуктовой стратегии "УАЗа", повышение рыночной доли бренда и развитие совместных с обновленным СП "Форд Соллерс" программ локализации компонентной базы, создания общей панели поставщиков, а также реализация синергий в области продаж и построения дилерской сети", - передал через представителя Швецов.

По его словам, Ширинов - "один из лучших специалистов в автомобильной отрасли России". "Убежден, его обширный практический опыт и профессиональные компетенции будут способствовать развитию высоких стандартов качества и эффективности бизнес-процессов Ульяновского автозавода", - добавил глава "Соллерса".

В компании также напомнили, что в последние годы Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers, "направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка". "Он внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России", - добавили в "Соллерсе".

В марте сообщалось, что СП Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 г. на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан) и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Производство и импорт легковых автомобилей Ford в РФ будут свернуты в июне. "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 г. с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении СП.

"Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом отмечалось, что Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель". Вместе с этим в СП подчеркивали, что "обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме".

"Протокол о намерениях был подписан по итогам пересмотра стратегии совместного предприятия акционерами, Ford Motor Company и ПАО "Соллерс". Целью изменений является необходимость возврата к прибыльности компании в краткосрочной перспективе и повышение эффективности инвестиций в условиях сложной ситуации на рынке. Переговоры между акционерами продолжаются и окончательные договоренности будут достигнуты в ближайшие месяцы", - сообщило тогда Ford Sollers.

Sollers объединяет ООО "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), ОАО "Заволжский моторный завод". Помимо СП Ford Sollers, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5 и Mazda 6.

Крупнейший акционер ПАО "Соллерс" - гендиректор компании Швецов, которому, по данным на начало июля, принадлежало 68,91% уставного капитала через ООО "Эрфикс" и еще 0,04663% напрямую. В числе миноритарных акционеров компании - ООО "Проф-Ит Групп" (2,0134% акций) и финансовый директор автопроизводителя Николай Соболев (0,43%).