В компании "Соллерс" сменился гендиректор

Основной владелец предприятия Вадим Швецов оставил эту должность и возглавил совет директоров компании

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В автомобилестроительной компании ПАО "Соллерс" сменился гендиректор. Этот пост оставил основной владелец компании Вадим Швецов, который руководил предприятием с 2002 года. Его избрали председателем совета директоров предприятия, сообщила пресс-служба компании.

Гендиректором "Соллерса" стал бывший первый заместитель Швецова Николай Соболев.

Комментируя эти кадровые решения, Швецов напомнил, что группе "Соллерс" предстоит кардинальная смена бизнес-модели. Компания из автопроизводителя превратится в поставщика сервисов и новых цифровых решений в области автотранспортной мобильности.

"Это ключевая стратегическая задача, и я хотел бы целиком и полностью сосредоточится на вопросах будущего развития компании, на рассмотрении и запуске новых инициатив. Позиция председателя совета директоров как раз и подразумевает такого рода работу", - заявил он.

О возможном уходе с должности гендиректора предприятия Швецов сказал журналистам 8 июня в кулуарах ПМЭФ-2019.

В мае Швецов уступил должность гендиректора Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, является основным активом "Соллерса") президенту и гендиректору СП Ford Sollers Адилю Ширинову.

В марте сообщалось, что СП Ford и ПАО "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 года на базе существующего ООО "Форд Соллерс Елабуга", владеющего автомобильным заводом в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга, Татарстан), и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit.

Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут свернуты в июне. "Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (г. Елабуга)", - говорилось в сообщении СП. "Соллерс" получит 51% в обновленном СП, 49% будет у Ford Motor Company - компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".