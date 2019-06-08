Пушкинские экономические чтения. Итоги ПМЭФ-2019

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - "Пушкин - наше всё". Фраза, которой уже больше полутора веков, остается актуальной, что наглядно продемонстрировал Петербургский международный экономический форум. И если прорывов в экономической повестке ПМЭФ не принес - хотя и порадовал высоким драматизмом споров, то, по крайней мере, занял достойное место в ряду юбилейных мероприятий к 220-летию великого поэта. Вслед за Алексеем Кудриным кто-то из участников форума наверняка перечитает "Дубровского", а значит, все было не зря.

По сути, это был первый форум нового президентского цикла: в минувшем мае только-только сформированное заново правительство было еще не готово подробно обсуждать свои планы. С тех пор все вроде бы стало намного понятнее. Национальные цели ясны, приоритетные проекты определены - за работу, товарищи. Тем более, что макроэкономическая стабильность никуда не делась - даже после такого трудного решения, как повышение ставки НДС, что является несомненным конкурентным преимуществом России перед другими развивающимися странами и предметом заслуженной гордости финансово-экономического блока правительства.

Но экономика по-прежнему растет крайне скромными темпами, а рекордные прибыли корпоративного сектора не торопятся обернуться инвестиционным бумом. У кого-то из чиновников эта ситуация вызывает неприкрытое раздражение, выливающееся в упреки бизнесу, а кого-то возвращает к золотому фонду русской литературы.

Вечные ценности

"В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение". Как аккуратно сформулировал Алексей Кудрин, "у нас иногда встречаются похожие ситуации сейчас".

"Хочу напомнить, что сегодня у нас очень интересная дата, сегодня 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это мой любимый поэт и писатель, и у меня есть любимое произведение - "Дубровский". Те, кто в школе читал этот роман, помнят такую романтическую историю Дубровского и Маши. Но если его перечитать сейчас, вы увидите, что главной нитью является судебная тяжба между двумя помещиками, в которой главный помещик Троекуров подкупает суд и отбирает в результате рейдерского захвата поместье у соседнего помещика", - так начал Кудрин свое выступление на сессии в первый день форума. Сессия была посвящена поиску стимулов роста для российской экономики, и этот литературный экскурс вроде бы заявленной теме не очень соответствовал. Но Кудрин быстро объяснил, в чем связь - бизнес не верит правоохранительной и судебной системам и боится их, а это сдерживает инвестиции.

Лакмусовой бумажкой стало дело Майкла Калви, американского инвестора, обвиненного в мошенничестве из-за корпоративного конфликта. В отличие от Дубровского-отца, у Калви масса влиятельных заступников. Все они хором говорят о его безупречной репутации и публично выражают уверенность в невиновности Калви. Никого не ждали на Петербургском форуме так, как основателя Baring Vostok, но разрешения приехать на ПМЭФ ему так и не дали. Впрочем, даже само ожидание Калви затенило официальную повестку форума. По крайней мере, после встречи Владимира Путина с руководителями иностранных компаний всех волновал только один вопрос - обсуждалось ли дело Калви.

Кудрин прямо связал кейс Baring Vostok и проблемы российской экономики, которая в первом квартале этого года выросла всего на 0,5%. "Безусловно, это шок для экономики. С начала года отток капитала удвоился и достиг $40 млрд. С одной стороны, заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны - почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс", - сказал председатель Счетной палаты.

Владимир Путин в ходе пленарного заседания комментировал дело Калви довольно развернуто, но суть можно сформулировать коротко - "следствие покажет". И, по словам первого вице-премьера Антона Силуанова, ничего другого президент правового государства сказать и не мог.

Инвестиции в основной капитал в России в первом квартале выросли всего на 0,5%. Это минимум с четвертого квартала 2016 года.

Темницы рухнут?

Несмотря на дружный хор голосов друзей Калви, сигналы по его делу пока сложно назвать однозначно позитивными. Меру пресечения ему смягчили, но триумфальное появление на форуме так и не состоялось, а Владимир Путин, комментируя эту историю, использовал традиционный риторический прием - а как обстоят дела в Америке?

"Послушайте, возьмите Библию, почитайте: "Не укради. Не пожелай жены ближнего своего", - там все написано. Ему инкриминируют хищение 2,5 миллиардов. Это должно быть доказано правоохранительным органами, либо с него должны быть сняты обвинения. И все, что здесь такого особенного? Посмотрите на то, что происходит в других странах. Бизнесменам в США дают по 100-150 лет тюрьмы - и ничего. Не воруй, веди себя прилично - и дело с концом", - сказал Путин, правда, напомнив сразу, что до решения суда Калви считается невиновным.

Президент - впрочем, не впервые - сказал и о перспективах "гуманизации" процедур в рамках экономических статей Уголовного кодекса. "Мы по этому пути и будем двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решетку, хотя при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться. На это и будут направлены наши действия в ближайшее время с точки зрения гуманизации процессов подобного рода", - сказал Путин.

У Антона Силуанова и его бывшего руководителя Алексея Кудрина ответ на вызовы времени уже есть. Первый вице-премьер, которому пристальный интерес к делу Калви, по его признанию, кажется уже избыточным, сообщил, что поправки о декриминализации экономических статей Уголовного кодекса уже готовы.

"Есть у нас определенный перекос с точки зрения ответственности за правонарушения. Есть уголовные правонарушения, преступления против личности, собственности, жизни и здоровья. А есть экономические. Где-то что-то не отразил, сэкономил или не показал в налоговой отчетности. Так вот, я считаю, что за экономические преступления наказание должно быть соразмерно меньше, чем за уголовные. Декриминализация экономических статей, на мой взгляд, на сегодня поможет доверию к власти, и чтобы бизнес не боялся вкладывать. Говорят, мы боимся вкладывать, потому что у нас этот бизнес отберут, так вот, чтобы не боялся развивать свою инвестиционную активность", - сказал Силуанов. "Соответствующее предложение с Алексеем Леонидовичем Кудриным, который сторонник этих предложений, мы подготовили. Сейчас пока концепт. Конечно, они должны обсуждаться более глубоко и с силовыми ведомствами, с руководством страны", - сообщил чиновник.

Возможно, при помощи этих поправок к следующему форуму и удастся устранить уже привычный, но все равно режущий глаз диссонанс, когда финансово-экономический блок провозглашает свои цели и задачи (которые публично разделяет и Путин), а силовики невозмутимо реализуют собственную повестку. Порождая мрачные шутки, такие, как высказывание председателя думского комитета Андрея Макарова - он открыл деловой завтрак Сбербанка радостным сообщением, что до сих пор ни один инвестор не арестован, хотя форум уже идет третий день.

Кальвинисты

Дело Калви подарило форуму и самый яркий спор - даже не спор, а перебранку. Американский инвестор неожиданно (для самого себя уж точно) превратился в нравственный камертон. Продолжая выступление на завтраке Сбербанка, Макаров процитировал министра экономического развития Максима Орешкина, который заявлял о благоприятном эффекте изменения меры пресечения основателю Baring Vostok на домашний арест для инвестклимата.

"Это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое фиксирует, что находиться дома лучше, чем в Лефортово", - иронизировал депутат.

Министр, у которого своя история взаимоотношений с Макаровым после изгнания с правительственного часа в Госдуме, за словом в карман не полез. "Вернусь к выступлению Андрея Михайловича Макарова. Те слова, которые были сказаны, я готов повторить. И надеюсь, когда Калви выйдет из-под домашнего ареста, я скажу ещё раз. Хотел Андрею Михайловичу ответить тоже его цитатой, но, к сожалению, не нашёл ни одного публичного высказывания по этому делу", - сказал Орешкин.

Не стал медлить с ответом и Макаров.

"Извините, пожалуйста, но я сказал по делу Калви в программе у Соловьева через два дня после того, как это произошло, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу сказать! Хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится! Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле защита бизнеса связана с тем, что Минэкономразвития имело позицию. Мы все помним Минэкономразвития, когда это был штаб экономических преобразований, обеспечивавших 10% экономического роста. А сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность за цифры, на которые надо выйти, на регионы. И все губернаторы это знают, потому что вы на самом деле просто перекладываете свою ответственность", - заявил глава думского комитета.

По углам участников поединка разводили и Герман Греф, добрым словом помянувший ежедневные разносы в Госдуме в бытность министром-реформатором, и Антон Силуанов. Он поспорил с мнением "некоторых коллег", что если ты не высказался за свободу Калви - "значит, ты не демократ, не приверженец принципов свободы".

Не понимают своего счастья

У первого вице-премьера свой критерий порядочности - реинвестируешь ты прибыль или нет. Отсутствие инвестиций в период высоких прибылей Силуанов объяснил философски - нигилизмом русского бизнеса, которому все плохо, как государство ни старается. Для такой прагматичной материи, как деньги, объяснение звучит несколько странно: назло инвестиционные решения вроде бы не принимаются. Но Россию умом не понять.

Госуправление меняется, а бизнес просто не хочет этого замечать, пребывая в плену стереотипов, а сам либо выводит прибыль в офшоры, либо постоянно просит льгот, посетовал на завтраке Сбербанка Силуанов, комментируя звучавшие до него выступления и итоги голосований участников (нелицеприятные для чиновников).

"Итоги голосования были заранее предопределены. У нас по-прежнему существует у бизнеса нигилизм - "все плохо". Бизнес огромные прибыли имеет, бизнес у Репика (владелец фармацевтической компании "Р-Фарм" - ИФ) супермаржинальный. Но все плохо, все не так, недорабатываем, не будем вкладываться", - передразнил "коллективного бизнесмена" Силуанов.

Он разделил российский бизнес на три условных группы - работающие "по-старинке", выводящие прибыль в офшоры; требующие льгот ("часть предпринимателей развратили - не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу"), и, наконец, те, кто действительно работает. Вот им государство, по словам Силуанова, и должно помогать. "Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо. Этот нигилизм в наших умах, мне кажется, надо нам по-другому взглянуть. Меняется стиль госуправления, ставятся конкретные задачи по всем управленцам, с общих вялотекущих процессов на конкретный результат, это должно сработать. И я лично верю, что сработает", - заявил чиновник.

"Я даже удивляюсь (что участники завтрака не верят в экономический эффект от нацпроектов - ИФ). Мы зашорены. Принцип нигилизма, который в России все время существовал, до сих пор присутствует. Задача государства, правительства - сделать так, чтобы нигилизма не было в умах. А если его не будет - будут и источники финансирования. Поэтому, друзья - больше оптимизма", - призвал первый вице-премьер.

Кто виноват?

Пока компании подсчитывают - но не инвестируют - рекордные прибыли, население рекордными же темпами идет в банки за потребительскими кредитами.

Это барьер на пути экономического роста, так как потребительский "пузырь" мешает банкам кредитовать корпоративный сектор, и средоточие социальных рисков, уверено Минэкономразвития, кивая на Центробанк. Это стремление хоть как-то поддержать уровень жизни, когда доходы населения не растут (а не растут они вместе с экономикой), парирует ЦБ, возвращая подачу Максиму Орешкину. Вот краткое содержание спора, украсившего макроэкономическую сессию форума.

"Когда в банковской системе происходит перекос в ту или иную сторону, как это мы видели в США в середине 2000-х, а сейчас, я считаю, что у нас точно такой же перекос произошел в сфере потребительского кредитования, то это несет социальные риски, и конечно, несет риски для экономики. Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы можем войти в рецессию", - заявил Орешкин.

"Я абсолютно не согласна с этим тезисом, абсолютно. Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно считать и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря". Максим Орешкин сейчас не сказал, обычно говорит: "Давайте мы зажмем потребительское кредитование, за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование". Вот, на мой взгляд, это иллюзия абсолютная. Потому что да, для банков сейчас маржинально потребительское кредитование, но, например, ипотека менее маржинальна, и банки этим занимаются. Вообще банки занимаются кредитованием именно физических лиц, потому что физические лица им понятны, понятны риски. А для того, чтобы наращивать корпоративное кредитование, нужно, чтобы риски в корпоративном секторе снижались, были понятные перспективы экономического роста", - ответила Эльвира Набиуллина.

"Люди берут кредиты сейчас, рост идет, не от хорошей жизни, вы посмотрите, это не наращивание даже спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. И конечно, надо думать об этом. Первопричина, почему люди идут за кредитами - это люди с низкими доходами. И это экономическая проблема, - чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда им не нужно будет для поддержания уровня жизни идти за кредитами", - сказала глава ЦБ.

"Не мое дело - учить ЦБ, что делать. Просто есть фактические показатели, есть темпы роста (потребкредитования - ИФ) - сейчас сезонно сглаженный годовой темп рост достиг уже 30% за последние месяцы, это уже системная макроэкономическая история. Одновременно это и социальная история, потому что мы видим, что это один из факторов, который сильно влияет на располагаемые доходы населения, потому что процентные платежи растут очень серьезно, и рост процентных платежей в первую очередь вызывает потребность в дополнительном кредитовании", - продолжил дискуссию Орешкин. В споре с бывшим министром экономики действующего министра экономики поддержал другой бывший министр экономики.

"Я здесь разделяю позицию Максима Станиславовича (Орешкина - ИФ), и считаю, что - да, рынок (потребкредитования - ИФ) действительно перегрет. И действительно это определенным образом тормозит экономический рост или оказывает негативное влияние на темпы роста", - заявил помощник президента Андрей Белоусов.

В тылу торговых войн

Содержание макроэкономических споров - предмет субъективный, но что касается формы - ПМЭФ пышет здоровьем. Огромные пространства "Экспофорума" заполняются десятками новых стендов (такому occupancy rate позавидует и торговый центр в самом престижном месте), титаны российской экономики - Сбербанк, РЖД, ВЭБ, ВТБ , "Газпром", "Роснефть", РФПИ, "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ" и другие - не покладая ручек подписывают сотни соглашений друг с другом, с многочисленными регионами и с остальным миром. Но это внутренняя повестка, а в ней недостатка на форуме не будет никогда. Форуму приходится еще и оправдывать букву "М" в своей аббревиатуре, что не так уж и просто в последнюю пятилетку, богатую на геополитические проблемы.

В этот раз гвоздем международной повестки был Китай, представленный на ПМЭФ по высшему разряду (по крайней мере, из других стран-участниц пленарной сессии никто и близко не мог претендовать на такой уровень внимания). Время для демонстрации крепости российско-китайской дружбы выбрано как нельзя более удачно: КНР оказалась вовлечена в торговую войну с США, ставки в которой высоки для всего мира. Россия лишний раз напомнила Китаю, что в этой войне у него надежный тыл (что, впрочем, никогда не гарантирует 100%-ной взаимности в случае, если ход военных действий вдруг резко изменится).

Те, "кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что по их счетам должны платить другие", бесцеремонно атакуют китайского технологического лидера, заявил Путин в ходе пленарного заседания.

"Ситуация вокруг компании Huawei, например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка, - это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной, наступающей в цифровой эпохе", - сказал Путин. Моральную поддержку Huawei получил еще раз вечером того же дня, когда зампред совета директоров китайского IT-гиганта поучаствовал во встрече Путина с иностранным бизнесом наряду с СЕО американских и европейских компаний - далеко не во всех странах сейчас возможна такая идиллия.

Отрасль, пышущая здоровьем

Нефтегазовая часть была широко представлена в первый день форума на Энергетической панели. Первую скрипку здесь, как всегда, играл главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, который почти на час занял аудиторию своим докладом. Остальным спикерам панели пришлось ужимать свои выступления до трех минут, чтобы уложиться в регламент.

Суть его выступления сводилась к тому, что главным источником проблем и возмутителем спокойствия на энергорынке является американская администрация. Даже непредсказуемые твиты Дональда Трампа приводят к краткосрочным и единовременным рывкам цен и несут риски для добывающих стран.

По мнению Сечина, рост спроса на нефть неизбежен и будет составлять около 1%, спроса на газ - 2% в год. Но и США продолжат увеличивать производство, и в 2020 году уже станут чистым экспортером нефти. В итоге американский "золотой век" для всех остальных участников рынка может оказаться веком энергетического колониализма, ведь дальнейший рост добычи нефти в Техасе может потребовать "новой санкционной жертвы", а ей может стать любая добывающая страна, предупредил Сечин.

Мировая нефтегазовая отрасль стала заложницей политики, и безнаказанность санкционной практики США в отсутствие реакции мирового сообщества способствует ее тиражированию на других энергетических рынках, сказал глава "Роснефти". "Нас может ожидать серьезная среднесрочная волатильность на нефтяном рынке, вызванная некоторым манипулированием рынком", - полагает он.

Фактор неопределенности стал лейтмотивом сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", на которой присутствовали руководители крупнейших мировых нефтегазовых компаний, а также главы Минэнерго России и Саудовской Аравии.

"Никому не нравится та волатильность, которая есть сейчас на рынке, потому что она не способствует развитию ситуации в положительном ключе. Мы, честно говоря, не знаем, что и как будет происходить", - заявил глава Shell Бен ван Берден. "Мы вернулись к базовому моменту отрасли, который заключается в том, что мы не можем контролировать цены", - поддержал тему президент Total Патрик Пуяннэ.

Рынком верховодят совершенно неуправляемые факторы, посетовал глава Минэнерго РФ Александр Новак. Противостоять им можно только с помощью кооперации стран ОПЕК и не-ОПЕК. "Факторы фундаментальные уходят на второй план, на первый план выходит фактор каких-то новостей, торговых войн, факторы неопределенности. Соглашение ОПЕК и не-ОПЕК - это очень хороший инструмент, который позволяет хоть как-то реагировать на эти неопределенности", - считает Новак.

Чтобы спасти рынок от неопределенности нерыночных факторов, странам производителям нефти придется ответить продолжением нерыночных методов работы, признался глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. "Нам не удалось получить идеальную стабильность на рынке. Мы ожидаем продолжение нестабильности. Мы все отмечаем падение цены на нефть на $10 за баррель в последние две недели, но вы даже не можете представить, что могло бы быть, если бы мы не сотрудничали друг с другом. Так что мы будем продолжать выступать с консолидированной позицией на рынке по поставкам, по предложению на рынке в рамках соглашения ОПЕК+", - сказал он на сессии.

В кулуарах форума аль-Фалих подчеркнул, что страны ОПЕК намерены продлить действие соглашения ОПЕК+ еще на полгода.

"Главным образом, думаю, не секрет, что продление (сделки - ИФ) со стороны ОПЕК - почти "в кармане", думаю, вопрос - в кооперации с не-ОПЕК. Я надеюсь, это (продление сделки ОПЕК+ - ИФ) будет легкое решение, и мы продлим, но если нет, мы будем гибкими", - отметил аль-Фалих.

Впрочем, главы компаний на сессии дружно отметили, что независимо от того, будет продлена сделка или нет, перспективы у отрасли прекрасные.

"Сейчас отрасль выглядит достаточно здоровой. И если посмотреть на дивиденды, то все выглядит достаточно перспективно", - заявил на сессии глава ВР Роберт Дадли. "Перспективы нефтяной отрасли весьма радужные. Нефть и газ не могут быть заменены на что-то еще так легко, поэтому в долгосрочной перспективе, наверное, интерес инвесторов вернется", - вторил ему ван Берден.

Веру в здоровье отрасли Shell наглядно подкрепила на площадке форума заключением соглашения с "Газпром нефтью" о создании совместного предприятия по освоению четырех месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе с суммарными геологическими запасами в 1,1 млрд тонн.