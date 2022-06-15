В Центре эндокринологии заявили, что проблем с тироксином в России нет

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время нет опасений, что российские пациенты не будут обеспечены лекарственными препаратами для терапии щитовидной железы, сообщила директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

"Ажиотаж (на лекарства для лечения заболеваний щитовидной железы) упал, практически сейчас - с 28 марта по 24 апреля - куплено чуть более 2 млн упаковок тироксина, мы имеем такую информацию (...). У нас нет опасений с точки зрения необеспеченности наших пациентов этим препаратом", - сказала Мокрышева на сессии форума "Лекарственная безопасность" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По ее словам, "производство отечественного тироксина имеет место быть, и оно может быть увеличено".

Мокрышева отметила, что, в целом, проблем с обеспечением пациентов основной массой препаратов в настоящее время нет.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что продажи препаратов для терапии болезней щитовидной железы в России в марте в пять раз превысили показатель аналогичного периода 2021 года или предыдущих месяцев.