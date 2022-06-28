Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Ассоциация российских фармпроизводителей связала это с проблемами в логистике

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Почти все иностранные фармацевтические компании приостановили проведение клинических исследований своих лекарств в России из-за проблем со своевременной доставкой биоматериалов в лабораторию, заявил "Интерфаксу" гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

"Практически все (иностранные) компании приостановили (проведение клинических исследований лекарственных препаратов в России), потому что международные клинические исследования связаны с необходимостью в течение 48 часов доставлять биоматериалы в центральную лабораторию, - сказал Дмитриев. - Если в течение 48 часов биоматериалы не доставляются, то исследование считается несостоявшимся. Поэтому, чтобы не терять деньги, они (компании) все это дело приостановили".

В Минздраве на это отметили, что это временные решения и они не затрагивают пациентов, уже включенных в клинические исследования препаратов. Эти пациенты продолжают прием назначенных препаратов до его завершения в соответствии с протоколом клинического исследования препарата. Кроме того, пациентам уже прошедшим скрининг и рандомизированным в соответствии с критериями включения, будет назначено лечение согласно протоколу исследования.

"Ввиду изменений и ограничений каналов международной доставки, проведение лабораторных анализов в центральных лабораториях в ряде случаев затруднено, - признало ведомство. - Международные компании прилагают все возможные усилия по обеспечению исследовательских центров лекарственными препаратами и проведению лабораторных анализов в центральных и локальных лабораториях, в том числе на территории России".

В министерстве при этом считают, что российский рынок клинических исследований лекарств сохраняет свою привлекательность и имеет реальные перспективы развития. К такому выводу там пришли, изучив основные тенденции экономик разных стран, региональные потенциалы и развитие демографических ситуаций. Ведомство отметило, что разработанная в России нормативная правовая база позволяет проводить качественные клинические исследования.