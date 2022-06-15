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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Потери бюджета от "черного рынка" сигарет в РФ превышают 100 млрд руб. в год

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Потери федерального бюджета от "черного рынка" сигарет в РФ превышают 100 млрд рублей, перераспределение доходов от акцизов на табачную продукцию из центра в регионы необходимо сделать как можно быстрее, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

В ходе сессии "Современные стандарты малоформатной торговли и потребительской кооперации" в рамках Петербургского международного экономического форума он отметил, что, несмотря на предпринятые государством в последние годы серьезные меры по защите рынка от незаконной продукции, для успешного противодействия продаже нелегальных сигарет необходима экономическая заинтересованность регионов.

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Участник дискуссии, владелец региональной микросети "Купец" в городе Вичуга Ивановской области Александр Бубнов поддержал инициативу стимулирования регионов: "Мы видим, что уровень контрафактного табака достаточно высокий. Госорганы борются с контрабандным табаком неэффективно. Нужно заинтересовать местные власти, которые видят ситуацию ближе. Тем более что сейчас маркировка позволяет отследить на какой территории, с каким акцизом, какой объем продавался. Есть все основания для того, чтобы распределить доходы от акцизов между регионами, тогда они будут заинтересованы", - заявил предприниматель.

По словам Рябухина, президент Владимир Путин ранее поддержал инициативу о перераспределении акцизов, дав соответствующее поручение правительству. "Теперь дело за профильными ведомствами", - подчеркнул сенатор. Речь идет о 15% акцизов, которые предлагается перераспределить из федерального в региональные бюджеты. Федеральный бюджет ничего не потеряет от перераспределения, поскольку в результате вырастут продажи легальной продукции, считает он.

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В ноябре 2021 года Счетная палата РФ также рекомендовала внести поправки в Бюджетный кодекс РФ и направлять часть доходов, полученных от акцизов на табачную продукцию, напрямую в бюджеты регионов. В начале июня 2022 года Минпромторг поддержал инициативу Счетной палаты и Совета Федерации.

Акцизы на табачную продукцию в 2021 году принесли в федеральный бюджет около 740 млрд рублей. При этом доля нелегального рынка, по данным исследования Национального научного центра компетенций (ННЦК), в третьем квартале 2021 года составила не менее 11,5%. В ряде регионов РФ доля нелегальной табачной продукции, находящейся в обороте, превышает 40%. По оценке Счетной палаты РФ, сумма потерь федерального бюджета от реализации нелегальной табачной продукции в период 2016 года - первого полугодия 2021 года составила 295,6 млрд рублей, в том числе по акцизам - 246,3 млрд рублей, НДС - 49,3 млрд рублей.

ПМЭФ
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