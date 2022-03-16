Эксперты оценили теневой онлайн-рынок табака в России в 5,6 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Объем теневого онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете в 2021 году составил в 5,6 млрд рублей, показывают данные Group-IB. На оборот электронных сигарет из этой суммы пришлось 2,3 млрд рублей, на стики - 1,1 млрд рублей.

По итогам 2020 года объем этого рынка составлял 500 млн рублей без учета продаж через соцсети и Telegram.

"Однако 2021 год стал периодом расцвета торговли в этих каналах. Так, через мессенджеры было продано товара на сумму более 3,5 млрд рублей, а на соцсети пришлось 314 млн рублей", - говорится в сообщении Group-IB.

Несмотря на запрет дистанционной продажи табака, специалисты Group-IB обнаружили более 620 онлайн-ресурсов, где в обход действующего законодательства продают сигареты, стики и электронные сигареты. В 2020 году таких ресурсов было около 700. Снижение объясняется тем, что в 2021 году после блокировок часть продавцов мигрировала в социальные сети и мессенджеры.

Из-за активных блокировок в соцсетях число групп и аккаунтов, где торгуют сигаретами, снизилось почти в два раза - с 320 до 190. Как и в случае с нелегальной продажей алкоголя, основной торговой площадкой стал Telegram - в 2021 году здесь работали более 130 каналов, где можно было купить табачную продукцию (в 2020 году их было 100).

В 2021 году из-за увеличения акциза налога на табачную продукцию на 20% цены на нее снова выросли в среднем с 112 до 140 рублей за пачку. Курильщики перешли на более дешевые сигареты (до 125 рублей) - на них пришлась треть (37%) легальных продаж на российском рынке. Однако часть курильщиков переориентировалась на теневой рынок, отмечают аналитики.

Специалисты Group-IB прогнозируют, что ставший тенденцией рост цен на табачную продукцию увеличит интерес курильщиков к покупке более дешевых табачных изделий и, следовательно, будет способствовать дальнейшему расширению теневого онлайн-рынка. Еще одним фактором развития подпольных продаж может стать уход крупных табачных игроков с рынка России и СНГ.