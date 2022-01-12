Табачные изделия в РФ в 2021 году подорожали на 16,4%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на табачные изделия в России в 2021 году выросли на 16,37%, сообщил Росстат.

В частности, за декабрь цены выросли на 0,45%.

Рост цен на табачные изделия произошел на фоне значительного повышения акцизов: ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января 2021 года поднялась на 20%, до 2 359 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее 3 205 рублей (акциз состоит из специфической - фиксированной - части и адвалорной составляющей - процента от максимальной розничной цены).

Также на 20% в прошлом году повысился акциз на другие табачные изделия.

С 1 января 2022 года рост акциза составил 4% (как и в 2019 году). На 2023-2024 годы в Налоговом кодексе заложен рост акцизов на сигареты также на 4% в год.

Рост цен на отдельные категории табачных изделий в 2021 году был выше. Так, по данным Росстата, сигареты с фильтром отечественного производства в 2021 году подорожали на 18,36% за пачку.