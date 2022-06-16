Новак сообщил, что 90-95% экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Большинство экспортных поставок "Газпрома" уже оплачивается в рублях.

"Те, кто изъявил желание и волю, те перешли (на оплату в рублях - ИФ). Это большая часть, я думаю, если брать от общего объема. Лучше скажет председатель правления "Газпрома", но это примерно 90-95% от объема поставок", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ-2022.

Отвечая на вопрос, сможет ли Венгрия стать хабом российского газа, он сказал: "Это все зависит от контрактов, подписанных с компанией. "Газпром" поставляет для разных стран. Поставки идут в строгом соответствии с контрактами".

Новая схема оплаты российского газа

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.