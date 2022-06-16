Федеральные органы одобрили идею создать открытый реестр должников по алиментам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Изменения в законе, предусматривающие создание в России общедоступного реестра злостных неплательщиков алиментов, согласован и поддержан заинтересованными органами, сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

"Законопроект, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам, согласован и поддержан заинтересованными органами. Изменения в закон "Об исполнительном производстве", касающиеся создания реестра должников по алиментным обязательствам, прошли общественное обсуждение и согласованы со всеми заинтересованными органами", - сказал Чуйченко в интервью "Интерфаксу" в кулуарах XXV Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в реестр будут включаться сведения о злостных неплательщиках по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.

"В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключен из реестра в течение пяти дней" - сказал Чуйченко.

Он добавил, что законопроектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей правом обращаться в суд с заявлением о признании сделки с имуществом должника недействительной.

"Создание реестра будет способствовать повышению эффективности и качества принудительного исполнения судебных актов, а также мотивации должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к исполнению своих обязанностей", - считает глава Минюста РФ.

"Сейчас законопроект и соответствующие к нему материалы находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации", - добавил он.

Ранее Минюст обнародовал проект поправок в закон об исполнительном производстве, которые предусматривают создание общедоступного реестра должников по алиментам.

Как предполагается, общедоступная часть сведений из реестра будет опубликована на официальном сайте ФССП России.

По данным ведомства на апрель этого года, сумма неуплаченной задолженности по алиментам превышала 156 млрд рублей, а количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов, составляла около 200 тысяч. За 4 месяца 2022 года взыскано 13,3 млрд рублей алиментных платежей, за аналогичный период прошлого года - 8,9 млрд рублей, сообщили в Минюсте.