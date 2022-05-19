В Петербурге должник по алиментам спрятался от приставов, притворившись собакой

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении 30-летнего должника по алиментам, который пытался притвориться собакой и спрятаться от судебных приставов под одеялом, сообщает в четверг пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по городу.

По данным ведомства, житель Петербурга должен был ежемесячно перечислять девятилетней дочери 8,5 тыс. рублей. Изначально его привлекли к ответственности по ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Административное наказание в виде обязательных работ он не отбыл, на связь выходить перестал, продолжая уклоняться от выплат. Мужчина накопил долг в 364 тысяч рублей.

Должника объявили в исполнительный розыск, в результате которого выяснилось, что он скрывался у матери. Женщина пыталась заверить приставов, что сын в ее квартире не живет, но при осмотре квартиры были обнаружены вещи, предположительно, принадлежавшие мужчине.

Самого должника, сообщают в управлении, нашли на кровати, спрятанного под одеялом. "На вопрос судебного пристава, кто под одеялом, мать ответила, что там спит собака. Для правдоподобности мужчина имитировал собачье скуление и вой", - говорится в сообщении УФССП.