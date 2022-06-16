Миллер отметил, что решения проблемы с "Северным потоком" пока нет

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Решения по восстановлению объема поставок газа в Германию по "Северному потоку" пока нет, Siemens не может забрать оборудование для КС "Портовая" из Канады из-за санкций, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

"Когда строили "Северный поток" и "Северный поток 2", все гордились трансъевропейским масштабом. Германия и немецкие компании являются акционерами, поэтому немалая часть оборудования - от немецкой компании Siemens. Оборудование имеет межремонтный ресурс, и, оказывается, у Siemens есть только один завод, где можно ремонтировать эти двигатели, и он в Канаде, - сообщил Миллер и задался вопросом: - Случайно это или нет?"

По его словам, Канада ввела санкции в отношении "Газпрома", хотя компания не работает в этой стране. Ограничения не позволяют Siemens забрать оттуда оборудование, добавил Миллер.

"Двигатель лежит на заводе, Siemens забрать его не может, а другие двигатели подходят не все - к моменту, когда надо производить капремонт. А в Канаду или на другой завод не отправить. Это санкционная запутанность, или ответ на вопрос, зачем это делалось? И тогда возможно, цель санкций - более широкая, и надо подумать зачем и чьими руками это делается", - добавил председатель правления "Газпрома".

"Решения по КС "Портовая" сейчас нет. (...) У нас снижение поставок газа в Европу на десятки процентов, но цены выросли в несколько раз. Если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой", - заключил Миллер.

Ситуация с "Северным потоком"

Трансбалтийский газопровод "Северный поток" протяженностью 1224 км и мощностью 55 млрд куб. м газа в год работает с 2011 года.

"Газпром" 14 июня сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" из России в Германию снизится на 40% из-за действий германской же компании Siemens. Месяц назад она объявила, что покинет российский рынок и начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

"Газпром" сообщил о "несвоевременном возврате" компанией газоперекачивающих агрегатов из ремонта. Как свидетельствуют более ранние сообщения Siemens, ремонт этих ГПА проводился на заводах за пределами России.

15 июня "Газпром" объявил, что прокачка газа по "Северному потоку" снизится до 67 млн куб. м в сутки (теперь уже на 60%) из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая".