Белоусов заявил, что ограничение экспорта ради курса валют было бы стратегической ошибкой

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ограничение экспорта из РФ в угоду валютному курсу было бы стратегической ошибкой, правительство наоборот намерено всячески расширять географию экспортных поставок без ущерба внутреннему рынку, заявил "Интерфаксу" первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее в ходе ПМЭФ председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что в текущих условиях нужно переосмыслить ценность экспорта, переориентировать производство на внутренний рынок, повышая степень переработки продукции.

"Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, импорт с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали, - выгоды от экспорта", - заявила она. Восприятие экспорта как "самоценности", обеспечивающей валютную выручку, в условиях, когда на поступающие средства не закупаются импортные товары, надо пересмотреть, считает глава ЦБ. "Нужно переосмыслить и, наконец-то, думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, больше степени переработки, больше создания конечной продукции", - заявила Набиуллина.

"Первое, что я хотел бы отметить - у нас всегда был приоритет внутреннего рынка по отношению к экспансии на внешние рынки. Если возникал дефицит каких-либо товаров, правительство вводило ограничительные меры, которые препятствовали вывозу из страны недостающих ресурсов. Напомню 2019 год, 2020 год, 2021 год, когда в условиях резкого роста мировых цен на зерно правительство сознательно ограничило экспорт зерна путем введения специального демпфера для того, чтобы насытить внутренний рынок, обеспечить низкие цены. То же самое касается амортизационного лома. Как только возникли риски, связанные с дефицитом амортизационного лома на внутреннем рынке, а это важнейший вид сырья для нашей металлургии, электрометаллургии, правительство тоже пошло на прямые ограничения экспорта", - заявил, в свою очередь, Белоусов.

"Вспомним минеральные удобрения - важнейший экспортный товар - когда в условиях дефицита на внешних рынках возникли риски того, что на внутреннем рынке будет ощущаться их нехватка - правительство ввело целый ряд ограничений, которые обеспечивают приоритет внутреннего рынка. После того, как внутренний рынок спрос удовлетворен - остальное идет на экспорт. Это - общая линия, она появилась не сейчас. Здесь переосмысливать нечего, потому что правительство так всегда и действует, по крайней мере, последние годы", - отметил он.

Комментируя заявление главы ЦБ, Белоусов сказал, что "с большим уважением" относится к работе руководства Банка России. "Масштабы проблем, которые они сейчас решают - конечно, может быть, не без ошибок, но это всем свойственно, тем не менее, достаточно уверенно - это заслуживает уважения. Но в данном случае либо эта цитата просто неточная и вырванная из контекста, либо мы имеем дело со стратегической ошибкой. На эту ошибку нам указывал президент: он говорил, что ни в коем случае Россия не пойдет на самоизоляцию, что изолировать Россию невозможно. Что мы слышим сейчас? Что Россия должна уходить с внешних рынков. Почему? Потому что у нас избыток валюты в стране, потому что это давит на рубль и так далее, и так далее", - сказал первый вице-премьер.

"Что касается экспорта, моя позиция состоит в том, что, наоборот, нам в этих условиях нужно искать новые экспортные рынки, новые ниши для экспорта. Безусловно, не в ущерб внутреннему рынку, об этом речи не идет. Сегодня, действительно крепкий рубль - переоцененный рубль, который укрепился до ниже 60 рублей за доллар, что является одним из барьеров для решения этой задачи", - подчеркнул он.

По словам Белоусова, "нельзя ни в коем случае рассматривать экспорт только как источник валюты". "Экспорт - это, прежде всего, новые возможности для производства, это новые рабочие места, это позиция Российской Федерации на мировых рынках. Известно, что за экономикой следует политика. Почему Китай прилагает огромные усилия для наращивания своего экспортного потенциала, Соединенные Штаты, Европа, Индия - все страны мира? А в России, как это сегодня цитируется в СМИ, якобы появляется идея о том, что надо уходить с внешних рынков и запираться в собственных границах. Думаю, что здесь речь, скорее, о недоразумении. Вряд ли Банк России действительно следует такой политике", - заключил Белоусов.