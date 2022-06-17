С круглогодичной навигацией по Севморпути РФ сможет нарастить поставки СПГ на Восток

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Запуск круглогодичной навигации по Северному морскому пути позволит нарастить поставки российского сжиженного природного газа на восточном направлении, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Николай Корчунов.

"Этот процесс уже идёт. Уже в 2023-2024 году частично навигация будет круглогодичной, о чем глава НОВАТЭКа несколько недель назад доложил президенту. Это повлияет на возможность вывоза сжиженного природного газа в восточном направлении", - сказал Корчунов "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, планируется ли расширение арктической транспортной и энергетической инфраструктуры в связи с переориентацией российской экономики на Восток.

Он отметил, что, по имеющимся прогнозам, спрос на СПГ будет расти, в значительной степени благодаря азиатскому рынку.

"Азиатский рынок - перспективный, мы уже являемся свидетелями того, как ведётся сотрудничество и с Индией, и с Китаем в Арктическом регионе, в том числе в экономической сфере. Речь идёт не о том, что мы разворачиваемся, мы учитывали этот фактор, но в последнее время стали уделять ещё большее внимание восточному направлению", - добавил российский дипломат.