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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Минпромторг оценил в $2 млрд объем параллельного импорта в РФ с начала мая

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU -Объем параллельного импорта в РФ с начала действия механизма 6 мая составил около $2 млрд, в основном ввозились запчасти для автомобилей, потребительские товары, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Чуть больше месяца действует правило утвержденное, и за этот период времени, по информации от таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны", - сказал он, отвечая на вопрос о масштабе параллельного импорта в страну.

"В основном - запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и, в том числе, критический импорт - это те компоненты, запчасти, материалы, которые наши зарубежные коллеги отказались поставлять напрямую", - уточнил министр.

Механизм параллельного импорта предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя как только продажи стартовали в любой стране мира. В РФ он начал действовать в этом году по постановлению правительства, утвержденному 6 мая. Ввозить в рамках параллельного импорта можно те товары, которые вошли в подготовленный Минпромторгом перечень (содержит товары, не производимые в РФ и от поставок которых отказался иностранный производитель).

Минпромторг РФ Денис Мантуров
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