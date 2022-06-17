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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 7% до конца года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк прогнозирует дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанком, ожидает ее на уровне около 7% до конца текущего года, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в эфире канала "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Есть факторы, которые позволяют говорить о дальнейшем снижении ставки, в частности дефляция четыре недели подряд. Я думаю, что Центральный банк будет двигаться дальше в части снижения ставки", - сказал Греф.

"Наш прогноз, что до конца этого года ставка может достичь примерно 7%, что вполне будет соответствовать балансу в экономике", - уточнил он.

В начале июня регулятор прогнозировал среднюю ставку в диапазоне 8,5-9,5% до конца 2022 года.

ЦБ с 14 июня снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,50% годовых. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций. Тогда, реагируя на риски финансовой стабильности, ЦБ поднял ставку сразу до 20%.

Сбербанк Герман Греф
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