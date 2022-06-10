Банк России ознаменовал возврат к досанкционной ставке более жестким сигналом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Банк России вернул ключевую ставку на уровень, где она находилась до конца февраля, когда в ответ на действия России на Украине были введены жесткие санкции.

Снятие со ставки последних 1,5 процентных пунктов из экстренно прибавленных 28 февраля 11,5 п.п. и возвращение денежно-кредитной политики на привычную "однозначную" территорию ЦБ ознаменовал некоторым ужесточением сигнала, который в целом по-прежнему остается "голубиным".

Совет директоров Банка России 10 июня снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%.

По итогам заседания 26 мая и третьего снижения ставки на 3 п.п., до 11%, ЦБ заявил, что "будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, и допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Новый сигнал - несколько менее мягкий. Он был сформулирован в заявлении по итогам заседания 10 июня следующим образом: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП запланировано на 22 июля.