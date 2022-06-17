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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Систему быстрых платежей будут использовать для оплаты проезда в транспорте Москвы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает в пятницу пресс-служба московской мэрии.

"Документ предусматривает совместную работу городских властей и АО "НСПК" по дальнейшему развитию инструментов безналичной оплаты проезда в Московском транспорте, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП)", - говорится в сообщении.

Для приобретения билетов с помощью СБП необходимо будет установить мобильное приложение одного из банков, участвующих в программе СБП и воспользоваться камерой для считывания QR-кода. Автовладельцы смогут сэкономить на оплате парковок.

"Внедрить возможность оплаты проезда с помощью СБП в кассах и на турникетах метро планируется до конца 2022 года, в наземном транспорте и мобильных приложениях городского транспортного комплекса - в течение 2023 года", - уточняет пресс-служба.

Начиная с сегодняшнего дня, оплата с помощью СБП начала работать в кассах станций Большой кольцевой линии и мобильном приложении "Парковки России".

Москва Сергей Собянин НСПК Владимир Комлев ПМЭФ
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