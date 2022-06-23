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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Систему быстрых платежей запустят во всем общественном транспорте Москвы до конца 2023 г.

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют запустить систему быстрых платежей не только в метро, но и в наземном общественном транспорте, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"В дальнейшем у нас планы - это все кассы московского метро, далее все турникеты и наземный (транспорт - ИФ). Вот в таком огромном объеме мы эту систему всю до конца следующего года запустим", - сказал Ликсутов в интервью радиостанции "Питер FM" в четверг.

Заммэра отметил, что, по прогнозам властей, системой будут пользоваться почти 700 тыс. человек в день. С помощью системы также можно будет оплатить городскую парковку автомобилей, сообщил Ликсутов.

Сейчас в пилотном режиме проект обкатывают на Большой кольцевой линии московского метро.

В ходе Петербургского международного экономического форума мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает использование системы быстрых платежей в московском транспорте.

Для приобретения билетов с помощью системы необходимо установить мобильное приложение одного из банков, участвующих в проекте, и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.

Москва Максим Ликсутов
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