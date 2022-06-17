Борисов прогнозирует безопасную эксплуатацию в РФ Boeing и Airbus в течение 5 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Безопасная эксплуатация в РФ иностранных самолетов Boeing и Airbus в условиях санкций, по расчетам Минтранса, продлится в течение пяти лет, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Тот парк самолетов Airbus и Boeing, который сегодня зарегистрирован в российском реестре, обеспечивает перевозки внутри страны - мы не можем летать туда (за границу - ИФ). Естественно, стоит проблема безопасной эксплуатации этих самолетов на этом периоде. Думаю, что здесь и параллельный импорт, и, возможно, российская промышленность сможет что-то воспроизвести", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но все она безусловно не сможет воспроизвести - у нас нет ни технической, ни технологической документации. Поэтому, по всей видимости, может быть, даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть", - добавил чиновник.

"Но расчеты Минтранса показывают, что мы вполне пять лет проживем на эксплуатации этого парка, - продолжил он. - Я думаю, что за этот период российская авиапромышленность просто обязана выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать все перевозки - и пассажиров, и грузов внутри страны".

После начала военной операции на Украине страны Запада прекратили поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.