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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

Президент РФ заявил, что Москва не против вступления Украины в ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия не имеет ничего против вступления Украины в Евросоюз, заявил президент РФ Владимир Путин.

"ЕС не является военной организацией, политическим блоком в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, здесь наша позиция последовательна, понятна. Мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны - присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям. А дело этого экономического объединения - принимать в свои члены новые государства или нет", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ в пятницу.

Он отметил, что сами страны ЕС должны определять, насколько это целесообразно для них.

"Будет ли это на пользу или во вред Украине - это тоже их дело, дело украинского народа и украинского руководства на сегодняшний день", - заявил президент.

"Но структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий, дотаций. Если не защитить внутренний рынок, Украина окончательно превратится в полуколонию, на мой взгляд", - добавил он.

По мнению Путина, Украина будет получать значительную поддержку на текущие расходы, но "вряд ли это приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности и других критически важных отраслей производства". Он отметил, что европейцы не будут создавать себе конкурентов.

"Это не наше дело, но мы никогда не были против этого. Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности", - сказал Путин.

Ранее в пятницу Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

Владимир Путин Украина ЕС
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