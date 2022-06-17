Кабмин РФ будет каждый год направлять на развитие села до 10 млрд руб. от пошлин на зерно

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительства РФ будет ежегодно направлять дополнительно до 10 млрд рублей из средств, полученных от экспортных пошлин на зерно, на программу комплексного развития сельских территорий, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы прогнозируем, что это будет где-то около 10 млрд рублей ежегодно. Дополнительные средства на комплексное развитие сельских территорий", - сказала она, уточнив, что речь идет о 2022 годе "и далее".

По ее словам, в настоящее время от регионов в рамках программы есть около 500 заявок, которые пока не обеспечены деньгами. "Это вся страна", - отметила она, отвечая на вопрос, какие регионы в первую очередь нуждаются в дополнительных средствах.

Как сообщила вице-премьер, средства будут направляться на ключевые проекты на сельских территориях. Это, прежде всего, благоустройство, создание инфраструктуры. "Далее - ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ИФ), спортивные объекты, - сказала она. - Это объекты, которые связаны с улучшением жизни на селе".

Абрамченко напомнила, что "за прошлый год и период этого года (от экспортных пошлин на зерно - ИФ) собрали 175 млрд рублей".

О том, что часть средства от сельхозпошлин будут направляться на дополнительное финансирование программы развития сельских территорий, на пленарном заседании форума заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сообщалось, в РФ действует так называемый зерновой демпфер, который предусматривает плавающие экспортные пошлины на зерно и возврат полученных от них средств сельхозпроизводителям. Кроме того, пошлинами облагаются поставки масличных культур, действуют плавающие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шортах.