Расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечник в РФ могут поэтапно перевести в рубли

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ведомства РФ обсуждают модернизацию зернового и подсолнечного демпферного механизма при экспорте продукции АПК. Речь идет о дисконте к экспортной пошлине на зерно и подсолнечник и постепенном переводе пошлин на рубли, сообщил "Интерфаксу" источник в одном из ведомств.

"Профильные ведомства обсуждают модернизацию механизма демпфера по зерновым и подсолнечнику для сохранения рентабельности и инвестиционной привлекательности российских сельхозпроизводителей, - сказал он. - Речь идет о предоставлении определенного дисконта к вывозной пошлине с учетом рисков снижения рентабельности производства. Это не отразится на ценах на внутреннем рынке, но поддержит экспорт".

"В том числе обсуждается возможность поэтапного перехода к расчету пошлины в рублях", - добавил он.

О том, что механизм расчета пошлин в ближайшее время может измениться, знают и несколько участников зернового рынка. "Обсуждение идет, но консенсуса пока нет", - сказал один из них.

По словам другого источника, камнем преткновения пока является необлагаемый пошлиной порог цены. "У финансово-экономических ведомств серьезно завышена оценка эффективности деятельности сельхозпроизводителей", - сказал он, отметив при этом, что существенное подорожание материально-технических ресурсов приводит к значительному росту себестоимости производства.

О том, что правительство будет донастраивать демпферный механизм регулирования экспорта продукции АПК, говорил на минувшей неделе на Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, это будет делаться таким образом, чтобы сохранялись стимулы к инвестициям в сельское хозяйство. "Этот демпфер работает, и мы дальше будем его гибко донастраивать, с тем, чтобы одновременно с этим сохранять стимулы к инвестициям в сельское хозяйство внутри нашей страны, чтобы цены были экономически, скажем так, привлекательны и для поставок на внутренний рынок, и для поставок на внешний рынок", - сказал он.

"Зерновой демпфер"

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм "зернового демпфера", который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице установлена на уровне $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

"Подсолнечный демпфер"

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в РФ с 1 сентября 2021 года. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Срок действия "зернового демпфера" не определен. "Подсолнечный демпфер" будет функционировать по 31 августа 2022 года.

Кроме того, действует экспортная пошлина на подсолнечный шрот. Она рассчитывается по специальной формуле - как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Экспорт подсолнечника облагается пошлиной в размере 50%, но не менее $320 за 1 тонну, рапса - 30%, но не менее 165 евро за тонну, сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года.