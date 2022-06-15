Бюджет РФ получил от "зернового демпфера" около 175 млрд руб

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бюджет РФ получил от "зернового демпфера" около 175 млрд рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Полученные от экспортных пошлин средства в 2021 году и за первые месяцы 2022 года позволили обеспечить дополнительные доходы федерального бюджета в объеме около 175 млрд рублей. Но цель была не собрать дополнительные доходы с аграриев. Цель была - сохранить рынок продовольствия стабильным", - сказала она в интервью газете РБК.

Вице-премьер добавила, что, "устанавливая плавающую пошлину, мы сразу договорились с аграриями, что средства будут возвращаться в отрасль".

Механизм "зернового демпфера" действует в РФ со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

"Если бы не удержали стоимость зерновых внутри страны, они стоили бы столько же, сколько они стоят на мировом рынке, и стоимость птицы и свинины внутри страны была бы другой. А это белок, который сегодня доступен для всех россиян. Поэтому решение было осознанное", - отметила вице-премьер.

Отвечая на вопрос о возможной отмене пошлины, Абрамченко заявила, что "пока не видим, что мировой продовольственный рынок успокоился и чувствует себя хорошо". "Наоборот, мы прогнозируем, что мировой продовольственный рынок будет лихорадить от непродуманных действий ряда зарубежных стран, которые не заканчиваются. Россия должна остаться стабильным, надежным с точки зрения самочувствия продовольственного рынка государством", - подчеркнула она.

По ее словам, правительство по поручению президента уже приняло несколько важнейших решений по поддержке отрасли за счет в том числе дополнительных доходов от экспортных пошлин. Общий объем таких дополнительных средств превышает 233 млрд рублей.

Касаясь жалоб аграриев на то, что они не видят возврата в АПК средств, полученных от экспортной пошлины, вице-премьер заявила, что правительство мониторит ситуацию и многие вопросы решает в ручном режиме.

Как отметила Абрамченко, санкции обрушились на РФ, когда АПК уже был подготовлен к весеннему севу. "Поэтому проходили посевную кампанию штатно. Что же касается следующего сельскохозяйственного года, то есть несколько вызовов: средства защиты растений, семена по некоторым культурам, саженцы, запчасти к импортной сельхозтехнике. И с этими вызовами в штабном режиме наши федеральные органы работают, - сказала она. - Что делает, например, Россельхознадзор. Он открывает большее количество стран и поставщиков. Например, за пять месяцев этого года в Россельхознадзор поступило 5 220 электронных обращений на ввоз семенного и посадочного материала, это на тысячу больше, чем за тот же период прошлого года".

"Мир же большой. Мир не ограничивается Евросоюзом. И это, кстати, плохо для ЕС - из-за прямого бездумного политического запрета, из-за нарушенной логистики, из-за невозможности оплатить или застраховать сейчас поставщики в Европе не смогут получать выгоду от торговых отношений с Россией", - считает вице-премьер.

Комментируя заявления зарубежных компаний об уходе из России, Абрамченко сказала, что "они находятся под большим политическим давлением". "Поверьте, никто не хочет уходить. Можно найти способ, как остаться в России. У нас нет особых каких-то таких драматических событий. Происходит замещение. Ниши эти долго пустовать не будут", - сказала она. В частности, в настоящее время идет эксперимент по обеспечению пищевой промышленности отечественной упаковкой. В нем принимают участие компания "Монди" из республики Коми, "Учебно-опытный молочный завод" ВГМХА им. Н.В. Верещагина". "Сейчас наращиваем производство свое и параллельно тестируем наши краски на предмет применения на импортной технологии. Плюс включили полиграфические краски в параллельный импорт. Наши компании-производители - "Гангут", "АБВ Флексо", "Принт Колор" и т.д.", - сообщила вице-премьер, подчеркнув, что "на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится".