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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:49

Борисов заявил, что выполнение контракта на поставку С-400 Индии идет по графику

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Контракт на поставку Индии комплекса С-400 выполняется по графику, без срывов, сообщил "Интерфаксу" в субботу вице-премьер Юрий Борисов.

"Всё идет по графику, никаких срывов нет", - заявил он кулуарах Петербургского экономического форума.

Борисов сообщил, что Индия сейчас испытывает давление со стороны стран Запада, ей предлагают иностранное вооружение с большими скидками для отказа от продукции РФ.

"Но Индия не та держава, которой можно что-то диктовать, она сама может выбирать, делает это очень тонко, покупая лучшее. Это и нас подстёгивает, чтобы мы не спали, предлагали лучшие решения, это нормальная конкуренция", - сказал вице-премьер.

Индия - один из основных покупателей российского вооружения, на нее приходится около 25% оружейного экспорта РФ. Объем портфеля заказов Индии на российскую военную технику превышает $14 млрд, сообщали ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400. В ноябре 2021 года глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставки Индии первой партии систем С-400.

Индия С-400 Юрий Борисов
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