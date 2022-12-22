Глава ФСВТС прогнозирует рост спроса на российское оружие на фоне СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев ждет роста спроса на российское вооружение со стороны иностранных заказчиков в связи с проведением военной операции на Украине.

"Специальная военная операция, проводимая на Украине, значительно повысила интерес зарубежных партнёров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на экспортируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева на вручении премии в области ВТС "Золотая идея".

Он отметил высокий уровень конкуренции на мировом рынке оружия и усиление санкционного давления на Россию.

"Однако несмотря ни на что мы продолжаем сотрудничество с нашими традиционными партнерами, а также ведем интенсивную работу по поиску новых партнеров", - сказал гендиректор ФСВТС.