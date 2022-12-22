Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Глава ФСВТС прогнозирует рост спроса на российское оружие на фоне СВО

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев ждет роста спроса на российское вооружение со стороны иностранных заказчиков в связи с проведением военной операции на Украине.

"Специальная военная операция, проводимая на Украине, значительно повысила интерес зарубежных партнёров к российскому вооружению. Многие из них по доступным материалам оценили его эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на экспортируемую продукцию военного назначения отечественного производства", - говорится в обращении Шугаева на вручении премии в области ВТС "Золотая идея".

Он отметил высокий уровень конкуренции на мировом рынке оружия и усиление санкционного давления на Россию.

"Однако несмотря ни на что мы продолжаем сотрудничество с нашими традиционными партнерами, а также ведем интенсивную работу по поиску новых партнеров", - сказал гендиректор ФСВТС.

ФСВТС Украина СВО Дмитрий Шугаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Раненного в Донецке Рогозина доставили в больницу Ростова-на-Дону

Верховный суд ликвидировал Федерацию мигрантов России по иску Минюста

Военная операция на Украине

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

"Русский антивоенный комитет в Швеции" признан нежелательным в России

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });