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В Госдепе сообщили, что решение ввести санкции против Индии за С-400 еще не принято

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Администрация США пока не определила, грозят ли Индии санкции в рамках закона CAATSA за покупку российских систем С-400, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

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"В том, что касается CAATSA, как я говорил, решение по данной транзакции еще не принято", - сказал он на брифинге, добавив, что США контактируют по этой теме с Дели, "учитывая риск санкций".

Прайс напомнил позицию США о том, что странам мира, во избежание американских ограничительных мер, следует "избегать заключения крупных новых соглашений о поставках российских систем вооружения".

Ранее в январе газета Hindustan Times сообщала со ссылкой на источники, что первый полковой комплект ЗРК С-400 "Триумф" в Индии будет введен в эксплуатацию в апреле, а остальные четыре - до 2023 года.

"Индия начала работу по развертыванию передовой системы противоракетной обороны С-400 "Триумф", первый комплект будет введен в эксплуатацию в апреле", - подчёркивало издание со ссылкой на осведомленные источники.

Газета отмечала, что, "как ожидается, все пять полковых комплектов С-400 будут функционировать к 2023 году". Газета пишет, что их планируется использовать для защиты на случай атаки со стороны Китая.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд, Индия получит пять полковых комплектов С-400 до конца 2024 года.

США Индия С-400 Нед Прайс CAATSA

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